شرطة أبوظبي تعزز شراكتها المؤسسية مع شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في زيارة تهدف إلى إجراء مقارنة مرجعية للاطّلاع على أفضل الممارسات المُطبَّقة في مجال الحوكمة والامتثال.

وكان في استقبال الوفد العميد محمد عتيق ثاني، مدير المكتب التنظيمي للقيادة والمشرف العام على الحوكمة والامتثال في شرطة دبي، فيما ترأَّس الوفد الضيف العقيد الدكتور منصور الخييلي، نائب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في شرطة أبوظبي.

واطّلع وفد شرطة أبوظبي على منظومة الحوكمة المؤسّسية والامتثال، وآلية قياس نضج الحوكمة المؤسّسية والبرامج الذكية المُتعلقة بها، وآلية قياس فعالية الأنشطة الرقابية المتبعة في شرطة دبي، إلى جانب الريادة المؤسسية والجوائز العالمية التي حصلت عليها شرطة دبي في مجال الحوكمة والامتثال.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يواكب توجّهات القيادتين في تطوير منظومة الحوكمة والامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية.