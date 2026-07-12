الأحد 12 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز شراكتها المؤسسية مع شرطة دبي

محمد عتيق ثاني ومنصور الخييلي وكبار الضباط خلال الزيارة (من المصدر)
12 يوليو 2026 11:07

دبي (الاتحاد)
استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في زيارة تهدف إلى إجراء مقارنة مرجعية للاطّلاع على أفضل الممارسات المُطبَّقة في مجال الحوكمة والامتثال.
 وكان في استقبال الوفد العميد محمد عتيق ثاني، مدير المكتب التنظيمي للقيادة والمشرف العام على الحوكمة والامتثال في شرطة دبي، فيما ترأَّس الوفد الضيف العقيد الدكتور منصور الخييلي، نائب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في شرطة أبوظبي.
واطّلع وفد شرطة أبوظبي على منظومة الحوكمة المؤسّسية والامتثال، وآلية قياس نضج الحوكمة المؤسّسية والبرامج الذكية المُتعلقة بها، وآلية قياس فعالية الأنشطة الرقابية المتبعة في شرطة دبي، إلى جانب الريادة المؤسسية والجوائز العالمية التي حصلت عليها شرطة دبي في مجال الحوكمة والامتثال.
 وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يواكب توجّهات القيادتين في تطوير منظومة الحوكمة والامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية.

أخبار ذات صلة
5 قنوات إلكترونية توفّرها شرطة دبي للتواصل مع الزوّار
شرطة وبلدية دبي تبحثان سُبل تعزيز التعاون
شرطة أبوظبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز
الأخبار العالمية
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز
اليوم 14:06
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية النبطية الفوقا الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفد أميركي في لبنان لبحث انسحاب إسرائيل من منطقة «تجريبية»
اليوم 14:02
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
الرياضة
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
اليوم 13:56
ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
الترفيه
ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
اليوم 13:35
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
الرياضة
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©