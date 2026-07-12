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علوم الدار

لدعم كفاءة التشغيل.. ضوابط لتعيين سائقي شركات المركبات الفاخرة في دبي

مبنى هيئة الطرق والمواصلات في دبي (أرشيفية)
12 يوليو 2026 11:16

دينا جوني (دبي) 
ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركات نقل الركاب بالمركبات الفاخرة بألا يتجاوز عدد السائقين المسجلين لديها أكثر من ضعفي عدد المركبات المتعاقد عليها، وذلك ضمن شروط الحصول على شهادة عدم ممانعة لاستخدام سائقي المركبات الفاخرة.

وبيّنت الهيئة أنه في حال كان عدد السائقين المرتبطين بالرخصة أعلى من الحد المسموح به، فلن تتمكن الشركة من الحصول على شهادة عدم الممانعة.
وأوضحت الهيئة، ضمن شروط خدمة إصدار شهادة عدم ممانعة لاستخدام سائق مركبة فاخرة، أن عدد السائقين المصرح باستخدامهم أو المرتبطين بالرخصة التجارية يجب ألا يتجاوز 2.3 سائق لكل مركبة متعاقد عليها، مؤكدة أنه في حال كان عدد السائقين المسجلين على الرخصة أعلى من الحد المسموح به، فلن تتمكن الشركة من الحصول على الشهادة.
وبيّنت أن الخدمة مخصصة للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط نقل الركاب بالمركبات الفاخرة، والتي تمتلك عقد تشغيل سارياً، مشيرة إلى عدم إمكانية التقدم بطلب إصدار شهادة جديدة قبل انتهاء صلاحية الشهادة السابقة، مع إتاحة إعادة طباعة الشهادة في حال فقدانها أو تلفها.

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حق امتياز
واشترطت الهيئة استيفاء جميع المتطلبات التعاقدية والمالية المرتبطة بمنح حق امتياز ممارسة نشاط نقل الركاب بالمركبات الفاخرة في إمارة دبي، بما يشمل توقيع العقد وتقديم الشيكات أو الدفعات المقدمة الخاصة برسوم التشغيل الشهرية للمركبات، إضافة إلى توفير الضمان النقدي أو البنكي المطلوب قبل التقدم للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن إطار تنظيم نشاط نقل الركاب بالمركبات الفاخرة وضمان توافق أعداد السائقين مع أعداد المركبات المصرح بتشغيلها، بما يدعم كفاءة التشغيل والالتزام بالضوابط المعتمدة في القطاع.


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