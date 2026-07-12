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رئيس الدولة يعزي أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

رئيس الدولة
12 يوليو 2026 11:22

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خالص التعازي وصادق المواساة، إلى  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

 وقال سموه عبر منصة إكس: "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس الدولة
تميم بن حمد
حمد بن خليفة
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