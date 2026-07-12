منصور بن زايد: عزاؤنا لأهلنا في قطر ولأخي تميم بن حمد في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خالص التعازي والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ولأسرة آل ثاني الكرام، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سموه عبر منصة إكس: "عزاؤنا لأهلنا في قطر.. ولأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان..".