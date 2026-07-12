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محمد بن راشد يعزي أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

محمد بن راشد
12 يوليو 2026 11:44

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خالص التعازي، إلى  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال سموه عبر منصة إكس: "خالص التعازي لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق، في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم شعب قطر وجميع أحبابه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تميم
تميم بن حمد
محمد بن راشد
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