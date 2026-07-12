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حمدان بن محمد يعزي أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

حمدان بن محمد
12 يوليو 2026 12:21

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة آل ثاني الكرام، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان. عظم الله أجركم يا أهل قطر، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن خليفة آل ثاني
قطر
حمدان بن محمد
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