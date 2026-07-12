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"الداخلية" تطلق باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة للعام التاسع على التوالي

"الداخلية" تطلق باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة للعام التاسع على التوالي
12 يوليو 2026 13:24

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، بالتزامن مع إعلان النتائج، وذلك للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع "فزعة"، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات رقمية استباقية تسهل على الطلبة الانتقال إلى المرحلة الجامعية والحياة المهنية، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية.

 

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وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، تشمل إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية وفتح ملف مروري عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOIUAE) وموقع الوزارة الإلكتروني.

 

كما تشمل بطاقة خصومات "فزعة" للطلاب التي تتيح عروضاً حصرية لهم، إلى جانب خدمات مصرفية مميزة مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم احتياجاتهم المالية.

المصدر: وام
وزارة الداخلية
الثانوية العامة
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