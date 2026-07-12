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علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية
13 يوليو 2026 00:19

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.
وأشاد سموه، خلال الاتصال الهاتفي مع معالي ناصر بوريطة، بالنتائج المتميزة والمستوى المشرف للمنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ناصر بوريطة
اتصال هاتفي
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