نتائج الثانوية العامة تُعلن إلكترونياً... والإعادة تنطلق يوم غد

دينا جوني (أبوظبي)

أنهى طلبة الصف الثاني عشر أمس، رحلتهم بإعلان وزارة التربية والتعليم نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026، وسط سير سلس لعمليات الاستعلام الإلكتروني وإصدار الشهادات، من دون تسجيل مشكلات تقنية تُذكر، وفق ما أكدته إدارات مدرسية وكوادر تعليمية لـ«الاتحاد». وجاء إعلان النتائج بعد يوم من إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، إيذاناً بانتهاء المرحلة المدرسية وبدء استعداد الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

وأتاحت الوزارة النتائج إلكترونياً عند الساعة العاشرة صباحاً عبر منصاتها الرقمية، فيما أصبح بإمكان الطلبة وأولياء الأمور إصدار الشهادات الدراسية إلكترونياً ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، في إطار منظومة الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة، والتي مكّنت الطلبة من الحصول على نتائجهم وشهاداتهم بسهولة ومن دون الحاجة إلى مراجعة المدارس. وأفادت إدارات مدرسية وكوادر تعليمية بأن عملية إعلان النتائج وإصدار الشهادات جرت بانسيابية، حيث تمكّن الطلبة من الدخول إلى المنصات الإلكترونية والاطّلاع على نتائجهم واستخراج الشهادات من دون ملاحظات تقنية مؤثّرة، بما يعكس جاهزية الأنظمة الرقمية وكفاءة البنية الإلكترونية المعتمدة في الوزارة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن أمس الأول، أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، مهنئاً الطلبة وأُسرهم ومعلّميهم بهذا الإنجاز، ومؤكداً سموه أن أبناء الإمارات سيبقون رهان الوطن الرابح في الحاضر والمستقبل، فيما أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التفوق يجسّد ثمرة الاجتهاد والإصرار، ويعكس تكامل أدوار الأسرة والمدرسة في صناعة النجاح. وتعتمد شهادة الصف الثاني عشر نظام تقييم يختلف عن بقية المراحل الدراسية، إذ تتضمن نتائج مواد المجموعة (A) تقديرات مكتوبة بالحروف إلى جانب النسب المئوية، بينما تظهر نتائج مواد المجموعة (B) بالحروف فقط، باعتبارها مواد تقييم تكويني لا تدخل ضمن احتساب المجموع أو المعدل النهائي للطالب. ويُحتسب المعدّل النهائي للطالب في شهادة الثانوية العامة وفق متوسط درجات جميع مواد المجموعة (A)، بعد احتساب الدرجة النهائية لكل مادة استناداً إلى الأوزان النسبية للتقييمات المدرسية والاختبارات المركزية المنفّذة على مدار العام الدراسي، فيما تُدرج مواد المجموعة (B) في الشهادة كتقديرات حرفية تعكس مستوى الأداء، من دون أن تدخل ضمن احتساب المعدل.

الشهادة الإلكترونية

كما تتضمن الشهادة الإلكترونية رمز استجابة سريعاً (QR Code) للتحقق من صحة البيانات، ويمكن تحميلها بصيغة (PDF) عبر أنظمة وزارة التربية والتعليم وطباعتها على ورق أبيض عالي الجودة، فيما تتيح الوزارة للطلبة الراغبين إصدار نسخة ورقية رسمية من شهادة الصف الثاني عشر تحمل ترويسة الوزارة، لاستخدامها خارج الدولة، من خلال طلب إلكتروني تُرسل بموجبه الشهادة عبر شركة توصيل. وفي المقابل، تستكمل وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج بقية المراحل الدراسية اليوم الاثنين، حيث تُعلن نتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن عند الساعة العاشرة صباحاً، تليها نتائج طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. وبدأت الوزارة في الوقت نفسه الاستعداد لتنفيذ اختبارات الإعادة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء من 14 إلى 17 يوليو الجاري، وتشمل الطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى المطلوب في أي مادة من مواد المجموعة (A). ويمنح نظام التقييم الطالب الدرجة الأعلى إذا كانت نتيجة اختبار الإعادة أعلى من درجته السابقة في المادة.



وتُجرى اختبارات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية إلكترونياً داخل المدارس، فيما يؤدِّي جميع الطلبة الاختبارات حضورياً، مع توفير الأجهزة الحاسوبية اللازمة لهم خلال فترة الاختبارات. ويشمل جدول الإعادة مواد الرياضيات واللغة العربية يوم الثلاثاء، واللغة الإنجليزية والكيمياء يوم الأربعاء، والفيزياء والتربية الإسلامية يوم الخميس، والأحياء والدراسات الاجتماعية يوم الجمعة. ويختتم البرنامج الزمني للعام الدراسي الحالي بتحليل نتائج اختبارات الإعادة وإصدارها في 20 يوليو الجاري، فيما يتواصل برنامج التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي حتى 17 يوليو، قبل بدء الإجازة الصيفية للكادرين اعتباراً من 18 يوليو.