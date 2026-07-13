2 مليار درهم لتطوير شارع لطيفة بنت حمدان

دبي (الاتحاد)

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، بطول 12 كيلومتراً، بتكلفة ملياري درهم، ليشكّل محوراً استراتيجياً جديداً، يعزّز الربط بين أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، حيث يربط شارع الشيخ زايد مروراً بشارع الخيل، وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.

ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزّز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة شبكة الطرق.

وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويُتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً، ويسهم كذلك في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، إلى جانب دعم المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوّار، ويُتوقّع إنجاز المشروع في نهاية عام 2028.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ما تشهده دبي من مشاريع نوعية في قطاع البنية التحتية يجسّد رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات استثماراً في مستقبل الإمارة واقتصادها وتنافسيتها.

وأضاف: تنفيذ المشروع، يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم محاور الطرق الاستراتيجية التي تشهد ارتفاعاً في الكثافات المرورية، مثل شارع الخيل، وشارع دبي العين، وشارع أم سقيم، وشارع الشيخ محمد زايد، بما يسهم في توزيع الحركة المرورية وإدارة الطلب، كما يهدف المحور الجديد إلى خدمة المشاريع التطويرية وتوفير مداخل ومخارج وتسهيل الوصول إلى تلك المشاريع وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن شارع لطيفة بنت حمدان محور استراتيجي جديد يعزّز التكامل بين شبكة الطرق الرئيسة، ويوفّر بنية تحتية متقدمة تخدم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية، وترفع كفاءة الربط بين شرق وغرب الإمارة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، ويعزّز القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق وفق أعلى المعايير العالمية.

الشبكة القائمة

ويتضمن المشروع إنشاء تقاطع جديد يخدم المشاريع التطويرية في المنطقة، بما يعزّز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة شبكة الطرق، كما يشمل تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 12.5 كيلومتر وربطها بالشبكة القائمة، ليشكّل مساراً متكاملاً من مدينة القدرة وحتى منطقة جميرا، بما يدعم منظومة التنقّل المستدام، ويعزّز خيارات التنقّل في الإمارة.

وتُقدّر الطاقة الاستيعابية لمحور لطيفة بنت حمدان بنحو 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 130 ألف رحلة يومياً.