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علوم الدار

جامعة ليوا: منح دراسية كاملة للطلبة المتفوقين

جامعة ليوا: منح دراسية كاملة للطلبة المتفوقين
13 يوليو 2026 13:46

أعلنت جامعة ليوا عن برنامج المنح الدراسية المخصصة للطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026/2027 والتي تشمل منحة رئيس مجلس الأمناء التي تغطي 100% من الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين على معدل 97% فما فوق، إلى جانب منح دراسية تتراوح بين 15% و 50% من الرسوم الدراسية وفقاً لمعدل الثانوية العامة والبرنامج الأكاديمي، بالإضافة إلى منح الشرف، ومنح أقارب الطلاب، ومنح المسؤولية المجتمعية، ومنح برامج الماجستير، فضلاً عن المساعدات المالية التي تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية للطلبة المستحقين.

وهنأت جامعة ليوا طلبة الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأولياء أمورهم بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الجامعية، ومؤكدة التزامها بدعم الطلبة المتميزين عبر منظومة متكاملة من المنح الدراسية والمساعدات المالية.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا "نهنئ طلبة الثانوية العامة على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى استقبالهم في جامعة ليوا لمواصلة رحلتهم الأكاديمية. ونؤمن بأن تمكين الطلبة من الحصول على تعليم جامعي متميز يبدأ بتوفير فرص حقيقية تدعم طموحاتهم وتفتح أمامهم آفاق المستقبل".

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وتطرح جامعة ليوا 37 برنامجاً أكاديمياً في درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير تلبي احتياجات سوق العمل، وتشمل تخصصات في إدارة الأعمال، والإعلام، والعلاقات العامة، والهندسة، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، والعلوم الطبية والصحية، والعلاج التنفسي، والرعاية الطبية الطارئة، إلى جانب برامج الدراسات العليا في عدد من التخصصات.

ودعت الجامعة الطلبة إلى المبادرة بالتقديم والاستفادة من المنح الدراسية المتاحة، بما يمكنهم من بناء مستقبل أكاديمي ومهني واعد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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