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%100 نسبة الشعور بالأمان في سواحل دبي

%100 نسبة الشعور بالأمان في سواحل دبي
13 يوليو 2026 14:06

دبي (الاتحاد) 
تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الموانئ، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء المؤسّسي، ومتابعة مؤشرات العمل، وتعزيز جودة الخدمات الأمنية المقدمة وفق أعلى معايير الريادة والتميز. 
واطّلع معاليه على مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية للمركز، والتي عكست مستويات متقدمة في جودة الأداء وكفاءة الخدمات، حيث حقق المركز 100% في مؤشر الشعور بالأمان، و100% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%، وسعادة المتعاملين 92.3%، وتقديم 112 ألفاً و736 خدمة للمتعاملين، إلى جانب تطبيق 205 اقتراحات تطويرية وتنفيذ 10 دورات تدريبية تخصصية، وبلغ عدد شركاء المركز 9 شركاء من جهات مختلفة. 
كما اطّلع معاليه على أبرز الخدمات المقدمة للجمهور خلال العام الماضي، والتي شملت إصدار 82 ألفاً و706 تقارير للحوادث المرورية البسيطة، و18 ألفاً و495 تصريحاً للعمل الليلي.
واستمع معاليه إلى شرح حول النتائج التشغيلية للمركز في المجال البحري، والتي تضمنت تأمين 51 فعالية بحرية و23 سباقاً بحرياً، وتنفيذ 11 حملة أمنية وإصدار 156 تقريراً للسلامة البحرية و53 تقريراً أمنياً، إلى جانب تعامل المركز مع 143 حادثاً بحرياً، وتحرير 1313 مخالفة بحرية. 
كما اطّلع معالي الفريق عبدالله المري على المبادرات الأمنية والتوعوية التي ينفّذها المركز، وفي مقدمتها مبادرة «شواطئ آمنة» الهادفة إلى تعزيز أمن الشواطئ والحد من الجرائم وحوادث الغرق والتصدي للظواهر السلبية.
واطّلع معاليه على نتائج خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، والتي امتدت على طول ساحل إمارة دبي، والتي شملت 13 موقعاً و17 منصة لإطلاق الألعاب النارية، بمشاركة 53 زورق أمن وإنقاذ بحري، و14 دورية أمنية ساحلية، و6 دوريات إنقاذ بحري، و7 جهات شريكة، إضافة إلى توزيع دوريات راجلة في المواقع الشاطئية، محققة نسبة نجاح بلغت 100% في تأمين الفعالية. 
وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالجهود التي يبذلها منتسبو مركز شرطة الموانئ، وما حققوه من نتائج نوعية في مجالات الأمن البحري، وسرعة الاستجابة، وجودة الخدمات، وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزّز ثقة المجتمع والزوّار بالخدمات الأمنية المقدمة.

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