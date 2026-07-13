صندوق وقفي لدعم الأعراس الجماعية والاستقرار الأُسري في دبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وجمعية النهضة النسائية بدبي مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق وقفي مبتكر لدعم مبادرة العرس الجماعي، وتوفير مصدر تمويل مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، إلى جانب تنفيذ حزمة من المبادرات الوقفية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية، وترسيخ قيم التكافل والعطاء، انسجاماً مع مبادرات عام المجتمع. ويهدف الصندوق الوقفي إلى توفير دعم مالي مستدام للمبادرة، إلى جانب الإسهام في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج، بما يعزّز استقرار الأسرة ويقيس الأثر الاجتماعي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة ومستدامة، على أن يأتي الدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع لأوقاف دبي. وتنصُّ مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات دعم وتمكين الأُسر المواطنة، بما يعزّز تماسك الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقف عبر تنفيذ الحملات التوعوية ومشاركة المواد التثقيفية مع الشركاء الاستراتيجيين لجمعية النهضة النسائية، بما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية.

وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن الشراكة مع جمعية النهضة النسائية تُجسّد توجه المؤسسة نحو توظيف الوقف في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن إطلاق الصندوق الوقفي لدعم العرس الجماعي يمثّل نموذجاً مبتكراً للاستثمار الوقفي في خدمة الأسرة الإماراتية، وتعزيز استقرارها.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز استدامة المبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها مبادرة «العرس الجماعي» التي تسهم في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتمكين الشباب من بناء حياة أسرية مستقرة.



