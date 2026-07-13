سعود بن صقر يستقبل وفد بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من بنك رأس الخيمة الوطني وشركة ماستركارد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للابتكار وأثرها في الارتقاء بتجارب العملاء.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التزام إمارة رأس الخيمة بمواصلة تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للابتكار، تستقطب الشركات العالمية الرائدة، وتُعزِّز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتدعم مسيرة التنمية طويلة الأجل في الإمارة، وتُرسِّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي.

وشهد سموّه توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة بين بنك رأس الخيمة الوطني وشركة ماستركارد.