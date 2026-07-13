الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وفد بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد

سعود بن صقر يستقبل وفد بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد
13 يوليو 2026 15:10

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من بنك رأس الخيمة الوطني وشركة ماستركارد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للابتكار وأثرها في الارتقاء بتجارب العملاء.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل السفير الهندي لدى الدولة
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير مملكة بلجيكا

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التزام إمارة رأس الخيمة بمواصلة تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للابتكار، تستقطب الشركات العالمية الرائدة، وتُعزِّز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتدعم مسيرة التنمية طويلة الأجل في الإمارة، وتُرسِّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي.

وشهد سموّه توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة بين بنك رأس الخيمة الوطني وشركة ماستركارد.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
بنك رأس الخيمة الوطني
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا
اليوم 16:13
تفشي "إيبولا" في الكونغو يتوسع إلى 5 مقاطعات والإصابات تتجاوز 1800 حالة
الأخبار العالمية
تفشي "إيبولا" في الكونغو يتوسع إلى 5 مقاطعات والإصابات تتجاوز 1800 حالة
اليوم 16:08
الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم تعافي غزة
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم تعافي غزة
اليوم 16:04
«مبادلة بايو» تُطلق أول محاليل لغسيل الكلى المُصنَّعة محلياً في الإمارات
علوم الدار
«مبادلة بايو» تُطلق أول محاليل لغسيل الكلى المُصنَّعة محلياً في الإمارات
اليوم 16:03
الاتحاد الأوروبي يتجه لتقييد وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يتجه لتقييد وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©