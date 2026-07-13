«العدل» تحصد جائزتين رفيعتين ضمن قمة ومنتدى عالميين

أبوظبي (وام)

حصدت وزارة العدل، جائزتين عالميتين ضمن فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS» ومنتدى «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير AI for Good»، اللذين ينظّمهما الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، في جنيف، بما يعكس ريادتها الرقمية. وفازت الوزارة بجائزة «أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات» «2026 WSIS Champions» عن مشروع «الوكالات الرقمية بالذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إصدار 12 نوعاً من الوكالات القانونية إلكترونياً وبشكل كامل دون تدخل بشري، بالاعتماد على تقنيات الذكــــاء الاصطناعي، وخلال دقائق معدودة. كما حصدت الوزارة جائـــــزة «الابتكار من أجل الأثر» «2026 Innovate for Impact Award» عن مشروع «المستشار الأُسري الافتراضي بالذكاء الاصطناعي»، الذي يقدّم لأفراد المجتمع استشارات أسرية مُعدّة من مستشارين أُسريين مختصّين، ومبرمجة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.