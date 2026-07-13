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شرطة الشارقة تنظم مختبر ابتكار الدعم الأمني

شرطة الشارقة تنظم مختبر ابتكار الدعم الأمني
13 يوليو 2026 15:37

الشارقة (وام)
نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مختبر ابتكار الدعم الأمني بالتعاون مع جامعة الشارقة، وبمشاركة نخبة من المختصين والشركاء الاستراتيجيين، بهدف استشراف حلول ابتكارية تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم الأمني والارتقاء بجاهزية العمليات الأمنية، بما يواكب التوجهات المستقبلية في العمل الشرطي.
وأكد العميد الدكتور جاسم بن هده السويدي، نائب المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل الأمني، مشيراً إلى أن مختبر ابتكار الدعم الأمني يمثل منصة مؤسسية لتوليد الأفكار النوعية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يواكب المتغيرات الأمنية والتقنية، ويرسخ ريادة شرطة الشارقة في تطوير الحلول الأمنية المبتكرة. وشهد المختبر مشاركة ممثلين عن 8 إدارات من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب 11 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، إذ ركزت جلساته على أربعة محاور رئيسة، تمثلت في تطوير منظومة أمن المنشآت الحيوية والشرطية، وتعزيز الاستجابة للتعامل مع التجمعات غير المشروعة، ورفع الكفاءة في حماية الشخصيات، إلى جانب تطوير منظومة الدعم اللوجستي للعمليات الميدانية، وأسفرت مخرجات المختبر عن توليد 24 فكرة ابتكارية تسهم في دعم منظومة العمل الأمني وتطويرها.

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