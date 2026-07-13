"الشارقة للفضاء والفلك": الخميس 16 يوليو غرة شهر صفر لعام 1448هـ فلكياً

أعلن مجمع الشارقة للفضاء والفلك، التابع لجامعة الشارقة، أن يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، سيكون غرة شهر صفر لعام 1448هـ فلكياً، وذلك لاستكمال شهر محرم ثلاثين يوماً، لتعذر رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء 14 يوليو.

وأوضح المجمع أن المعطيات الفلكية الدقيقة تؤكد استحالة رؤية الهلال في يوم التحري "الثلاثاء"، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات وتقنيات التصوير المتقدمة، مبيناً أن لحظة الاقتران "المحاق" ستحدث في مدينة الشارقة عند الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.

وأشار المجمع إلى أن عمر الهلال عند غروب شمس الثلاثاء سيبلغ نحو 4 ساعات و42 دقيقة، وسيمكث فوق الأفق لـ 17 دقيقة فقط، بقيم ارتفاع واستطالة لا تحقق شروط إمكانية الرؤية المعتمدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهلال سيكون قابلاً للرؤية بسهولة نسبية مساء يوم الأربعاء 15 يوليو، ليكون الخميس أول أيام شهر صفر.