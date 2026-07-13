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حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام لروسيا الاتحادية

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام لروسيا الاتحادية
13 يوليو 2026 19:07

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة ماكسيم فلاديميروف، القنصل العام لروسيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

 

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة القنصل العام وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع روسيا الاتحادية في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

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من جانبه، عبّر سعادة ماكسيم فلاديميروف عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُّعُد.

 

المصدر: وام
روسيا
رأس الخيمة
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