الإمارات تدين بشدة استمرار الاعتداءات على قنصلية الكويت في البصرة

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وطالبت دولة الإمارات حكومة جمهورية العراق الشقيقة بالقيام بواجباتها اللازمة والقانونية في تأمين مقر القنصلية والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.

