الثلاثاء 14 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الدفاع: تعرُّض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين جوّالين إيرانيين في مضيق هرمز

وزارة الدفاع: تعرُّض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين جوّالين إيرانيين في مضيق هرمز
14 يوليو 2026 08:09

أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض الناقلتين الوطنيتين (ممباسا) و(الباهية) للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.

وقد أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة (ممباسا) من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).

كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز
الإمارات تدين بشدة استمرار الاعتداءات على قنصلية الكويت في البصرة

وأدانت وزارة الدفاع هذا الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
الإمارات
مضيق هرمز
آخر الأخبار
الأردن: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
الأخبار العالمية
الأردن: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
اليوم 08:41
موقف ثابت
موقف ثابت
اليوم 08:32
القيادة المركزية الأميركية تعلن بدء الموجة الثالثة من الضربات على إيران
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية تعلن بدء الموجة الثالثة من الضربات على إيران
اليوم 08:22
إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين
الأخبار العالمية
إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين
اليوم 08:15
الإمارات تُدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز
علوم الدار
الإمارات تُدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز
اليوم 08:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©