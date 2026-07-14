«أبوظبي للدفاع المدني» تدعو للالتزام بإرشادات السلامة في أحواض السباحة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أولياء الأمور إلى ضرورة حث أبنائهم على الالتزام بإرشادات السلامة عند السباحة أو ممارسة الرياضات المائية، وذلك في إطار النسخة السابعة من حملة «صيف بأمان»، مشددةً على أهمية السباحة في المناطق المخصصة والآمنة، وارتداء سترات النجاة، ومراقبة الأبناء بشكل مستمر أثناء التواجد على الشواطئ.

وتركز حملة «صيف بأمان» على تعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات الوقائية التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات خلال فصل الصيف، من خلال تقديم رسائل توعوية لأولياء الأمور حول أهمية متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو داخل المركبات أثناء التسوق أو قضاء الاحتياجات، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم، خاصة في ظل الارتفاع السريع لدرجات الحرارة داخل المركبات.

تعزيز الوعي

وناشدت الهيئة أولياء الأمور ضرورة مراقبة أبنائهم عند دخولهم أحواض السباحة، حتى وإن كانوا يجيدون السباحة، وعدم تركهم بمفردهم، مع التأكيد على أهمية ارتداء الأطفال سترات السباحة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء، وإحكام إغلاق الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنازل، ومراقبة الأطفال الذين يعانون من التشنجات العصبية عن قرب أثناء السباحة. وأكدت الهيئة اهتمامها، من خلال الحملة، بتوعية الجمهور بمخاطر المسابح والبحر خلال فصل الصيف، وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى مرتادي الشواطئ أثناء السباحة أو التواجد بالقرب من المياه، حفاظاً على سلامة الأفراد والأسر وحمايتهم من مخاطر الغرق. كما تسعى الحملة إلى نشر الوعي بإجراءات الإسعافات الأولية، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع حالات الاختناق.



