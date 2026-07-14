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لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم.. «نسائية دبي» تطلق مجلسي «أثر» و«نخبة الهمم الشبابي»

لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم.. «نسائية دبي» تطلق مجلسي «أثر» و«نخبة الهمم الشبابي»
14 يوليو 2026 13:18

دبي (الاتحاد)
أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية ضمن مبادرة «طموح»، مجلسين مجتمعيين جديدين هما، مجلس «أثر» لأسر أصحاب الهمم، ومجلس «نخبة الهمم الشبابي».
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، بهدف توفير منصة متكاملة تجمع بين دعم الأسر وتمكين الشباب عبر أطر استشارية وتطوعية تعزز جودة الحياة وترسخ قيم الدمج والاستدامة المجتمعية.
وأكدت، الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، أن إطلاق المجلسين يجسد رؤية الجمعية في جعل الأسرة والشباب من أصحاب الهمم في قلب عملية التنمية وصناعة القرار. وأشارت إلى أن التمكين الحقيقي ينطلق من إتاحة المساحة لهم للتعبير عن احتياجاتهم والمشاركة في تصميم الحلول، مؤكدة أن هذا الجهد يعد استثماراً استراتيجياً في قدراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل.
ويهدف مجلس «أثر»، الذي ينطلق تحت شعار «بأسر واعية نصنع أثراً مستداماً»، إلى تمكين الأسر معرفياً ونفسياً واجتماعياً، وبناء شبكة دعم مستدامة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات، في حين يسعى مجلس «نخبة الهمم الشبابي»، تحت شعار «همم تصنع الأثر… ومستقبل يقوده التمكين»، إلى تطوير المهارات القيادية للشباب، وإشراكهم في تصميم المبادرات والحلول المبتكرة، لتعزيز دورهم كقادة مؤثرين.
ويركز المجلسان على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مؤشرات السعادة والاندماج الاجتماعي.
وتستهدف الجمعية تمكين العشرات من الأسر والشباب للخروج بتوصيات تسهم في تطوير الخدمات المستقبلية وفق أعلى معايير الحوكمة، مع ضمان توفير الترجمة بلغة الإشارة لجميع الجلسات لضمان التفاعل الشامل لكافة المشاركين.

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المصدر: وام
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