«دبي الصحية».. رعاية طبية للأطفال

دبي (الاتحاد)

نظمت «دبي الصحية» نسخة جديدة من مبادرة «عيادة الأمل» الخيرية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لها، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأطفال، حيث استفاد منها 600 طفل من مختلف الجنسيات.

وتأتي المبادرة دعماً لأهداف «عام الأسرة»، وفي إطار جهود «دبي الصحية» لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للأطفال، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية ودعم الأسر.

ومنذ انطلاقها في مارس عام 2024، سجلت مبادرة «عيادة الأمل» زيادة في عدد المستفيدين بنسبة 130% مقارنة بالنسخة الأولى، ليصل إجمالي عدد الأطفال المستفيدين إلى أكثر من 2100 طفل، مما يعكس التزام «دبي الصحية» بتوسيع نطاق المبادرة وتعزيز أثرها المجتمعي.