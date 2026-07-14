«تريندز للتدريب» و«آيزيس» الإيطالية يوقّعان مذكرة تعاون لتعزيز البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع معهد تريندز للتدريب، التابع لمجموعة تريندز، ومؤسسة «آيزيس» (AISES) الإيطالية مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي في قصر جوستينياني، المقر الرئيسي لمجلس الشيوخ الإيطالي.

وجاء توقيع المذكرة امتداداً للندوة العلمية الدولية التي استضافها المجلس في قاعة «زوكاري» حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، ليؤكد حرص الجانبين على تحويل الحوار العلمي إلى شراكات مؤسسية مستدامة تسهم في إنتاج المعرفة، ودعم الابتكار.

وشهد مراسم التوقيع عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، وفاليريو دي لوكا، مدير كلية السياسات الاقتصادية والاجتماعية (SPES)، ورئيس مؤسسة AISES ورئيس أكاديمية الابتكار والتنمية الاقتصادية والأمن (Fondazione AISES ETS)، إلى جانب عوض البريكي، مدير عام تريندز جلوبال.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق برامج مشتركة في مجالات البحث العلمي، والتدريب المتخصص، والتعاون الدولي، وتعزيز التعليم العالي، والبحث التطبيقي، والابتكار، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة تدعم التكامل بين القطاعين السيبراني والفضائي، باعتبارهما من أهم ركائز الأمن القومي، والتنافسية الصناعية، والسيادة التكنولوجية.

كما تنصُّ المذكرة على تبادل الخبرات، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، وغيرها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن توقيع هذه المذكرة يمثّل محطة جديدة في مسيرة تريندز نحو توسيع شبكة شراكاته العالمية مع المؤسسات العلمية والبحثية الرائدة، بما يسهم في إنتاج معرفة موثوقة تستشرف مستقبل القطاعات الاستراتيجية.

أكد عوض البريكي، مدير عام تريندز جلوبال، أن مذكرة التفاهم تُمثل إضافة نوعية لمسيرة تريندز في بناء شراكات دولية مؤثّرة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة.

وأوضح أن الاتفاقية ستترجم إلى برامج عملية تشمل تنفيذ بحوث مشتركة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، وتبادل الخبرات بين الباحثين، بما يسهم في تطوير الكفاءات العلمية وإنتاج دراسات استراتيجية تخدم قضايا الأمن السيبراني، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة.