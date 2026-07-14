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تخريج 22 موظفاً من برنامج «الاعتماد الدولي في الابتكار» في شرطة دبي

تخريج 22 موظفاً من برنامج «الاعتماد الدولي في الابتكار» في شرطة دبي
14 يوليو 2026 13:38

دبي (الاتحاد)
أهّلت القيادة العامة لشرطة دبي، 22 موظفاً من مُنتسبيها كمقيّمين معتمدين في مجال الابتكار، بعد اجتيازهم متطلبات برنامج «شهادة الاعتماد الدولي في الابتكار (المستوى الثالث)»، الذي يُنظمه مركز المعرفة والابتكار والتطوير، ليُضافوا إلى 6 موظفين معتمدين يعملون في هذا المجال على مستوى قوة شرطة دبي. 
وشهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، حفل تخريج الموظفين الـ 22 في نادي الضباط، بحضور اللواء صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، عدد من كبار الضباط.
وهنّأ اللواء الدكتور أحمد زعل الخريجين على اجتيازهم البرنامج التدريبي الدولي، مؤكداً أن شرطة دبي تواصل الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيس للتميز المؤسسي، من خلال تمكين الموظفين بالمعارف والمهارات العالمية التي تُعزّز قدرتهم على الابتكار واستشراف المستقبل.
وقال: الابتكار لم يَعُد خياراً، بل أصبح منهج عمل وثقافة مؤسسية تسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص على إعداد كوادر وطنية تمتلك أدوات التفكير الابتكاري والقدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع ومبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة للمؤسسة والمجتمع. وأضاف: شرطة دبي تواصل تبنِّي أفضل الممارسات في بناء القدرات، بما يضمن تأهيل موظفين قادرين على قيادة التغيير.

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