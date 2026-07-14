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شرطة أبوظبي و«أبوظبي 42» تعزّزان الشراكة في الجاهزية للمستقبل

شرطة أبوظبي و«أبوظبي 42» تعزّزان الشراكة في الجاهزية للمستقبل
14 يوليو 2026 14:10

أبوظبي (الاتحاد) 
نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الاستراتيجية والمستقبل، ومن خلال شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل، زيارة إلى «أبوظبي 42»، بهدف تعزيز التعاون والاطّلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات التعليمية والابتكارية، بما يدعم تطوير مشاريع الجاهزية للمستقبل، ويعزّز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل في العمل الشرطي.
وشهدت الزيارة حضور فاطمة الفولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أبوظبي 42»، حيث اطّلع أعضاء الشبكة على نموذج العمل المبتكر الذي تتبنّاه الأكاديمية، والقائم على التعلُّم بالمشاريع، وتطوير الحلول الابتكارية للتحديات الواقعية، وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات المستقبلية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.
وتضمنت الزيارة جولة في مرافق الأكاديمية، استمع خلالها المشاركون إلى شرح حول المنهجيات التعليمية الحديثة، وآليّات تنمية المهارات المستقبلية، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع التطبيقية والممارسات المبتكرة التي توظف التقنيات الحديثة لإيجاد حلول عملية للتحديات، بما يعزّز ثقافة الابتكار والإبداع. 
كما بحث الجانبان فرص التعاون المشترك، وآليّات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة التي تقدمها «أبوظبي 42» في دعم مشاريع شبكة شرطة أبوظبي للجاهزية للمستقبل، بما يسهم في تطوير المبادرات المستقبلية، وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والتفكير التصميمي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

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