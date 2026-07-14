22 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت غير الغذائية في العين

العين (وام)

نفَّذت بلدية مدينة العين متمثلةً بإدارة الصحة العامة أكثر من 22 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت غير الغذائية خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية والرقابية، والحفاظ على الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.



وأظهرت الإحصائيات أن الحملات والزيارات الرقابية شملت 6.148 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة 1.441 منشأة، إلى جانب تنفيذ 5.489 مبادرة توعوية استهدفت رفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة لدى أصحاب المنشآت والعاملين فيها.

وأكد هزام عبدالله الظاهري مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين، أن الجهود الرقابية التي تنفذها البلدية تأتي في إطار نهج استباقي يهدف إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة العامة، وترسيخ ثقافة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى مختلف الأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن البلدية تواصل تطوير منظومتها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية، وتنفيذ البرامج التوعوية، وإطلاق الحملات المتخصّصة وفق أولويات تستجيب لمتطلبات المجتمع.

وأوضح، أن أعمال التفتيش أسفرت عن توجيه 2.335 إنذاراً، وتحرير 321 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، مشيراً إلى أن بلدية مدينة العين واصلت تنفيذ الحملات الرقابية المتخصّصة، شملت حملات للتنظيف الشامل والعميق في سوق الخضار والأسماك، وعملية تفتيشية لمتابعة أعمال النظافة في السوق، وعلى خزانات وبرادات مياه الشرب، وأحواض السباحة العامة في الفنادق والأندية الرياضية والمنشآت التعليمية.

جولات رقابية

شملت الجولات الرقابية الأنشطة التجارية غير الغذائية، التي تمثّلت في مراكز التجميل، والمصابغ، والورش الفنية، وصالات الألعاب والتسلية، بالإضافة لتنفيذ 4 حملات رقابية تخصّصية في القطاع الجنوبي، ومنطقة العامرة، وصالات الألعاب والتسلية، إضافة إلى حملة عيد الأضحى المبارك، حيث ركزت الزيارات على التحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية والوقائية، وسلامة بيئة العمل، والالتزام بالمعايير المعتمدة.