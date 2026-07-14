تطوير البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت «بيئة»، الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار، و«الاتحاد للماء والكهرباء» من خلال ذراع التطوير والاستثمار التابعة لها، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك للتعاون في تشغيل وتوسعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الشارقة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، والعمل على مضاعفة طاقتها الاستيعابية.

وتنص الاتفاقية على تأسيس شركتين متخصصتين لدعم تنفيذ المشروع، تشمل الأولى شركة تتولى تطوير وتنفيذ أعمال التوسعة، مملوكة مناصفةً بين «بيئة» وذراع التطوير والاستثمار التابعة للاتحاد للماء والكهرباء بنسبة 50% لكل طرف، فيما تتولى الشركة الثانية تشغيل وصيانة الأصول وإدارة المرافق على المدى الطويل وضمان استمرارية الخدمات، بحيث تمتلك ذراع التطوير والاستثمار التابعة للاتحاد للماء والكهرباء حصة 60%، مقابل 40% لصالح «بيئة».

وقال فهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي - الاستدامة في «بيئة»: باتت معالجة مياه الصرف الصحي، ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة في إدارة مواردها.

وأعرب عن تطلُّع «بيئة» إلى تطوير وتشغيل مرافق عالمية المستوى لمعالجة مياه الصرف الصحي، تتميز بالمرونة والكفاءة.

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، رئيس مجلس إدارة ذراع التطوير والاستثمار التابعة لها: «هذه الشراكة تُمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية الحيوية، في ظل النمو المتزايد في الطلب على خدمات المرافق».

دمج أحدث التقنيات

من خلال دمج أحدث تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي مع تطوير شبكة متكاملة للبنية التحتية، سيسهم المشروع في تلبية الطلب على خدمات المياه في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها مركزاً رائداً للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الدائرية والاستدامة البيئية.