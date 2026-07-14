الثلاثاء 14 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" توجّه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا ضمن جسرها الجوي الداعم لمكافحة إيبولا

بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" توجّه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا ضمن جسرها الجوي الداعم لمكافحة إيبولا
14 يوليو 2026 17:32

بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة.

وقد سُيّرَت الشحنة جواً إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، وعلى متنها 72.5 طن متري من المساعدات المُخصصة لدعم المجتمعات المتأثرة بانتشار الفيروس، وتم توفير هذه الإمدادات من قبل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) من مخزونهما الاستباقي في مستودعات دبي الإنسانية.

ضمّت الشحنة تجهيزات لتنقية المياه للمساعدة في الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، ووحدات تخزين متنقلة ومولدات كهربائية لتشغيل مراكز العلاج في المناطق التي تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة، إضافة إلى تجهيزات معيشية لتوفير المأوى المؤقت للمرضى والفرق الطبية.

كما شملت الشحنة أجهزة تسجيل بيانات لمساعدة الطواقم الصحية على تتبع درجات حرارة اللقاحات والأدوية الحساسة ضمن سلسلة التبريد، إلى جانب تجهيزات تسهم في تحقيق معايير النظافة الضرورية لمنع انتشار تفشي الفيروس.

أخبار ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى دعم جهود مكافحة "إيبولا"
«مكتبة محمد بن راشد» تحتفي بإرث قائد ألهم أمة

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "مع تنفيذ أربع شحنات جوية حتى الآن، تؤكد هذه العملية ما يمكن أن يحققه ثبات القيادة ووضوح الرؤية.. فقد حرصت دولة الإمارات وحكومة دبي على تهيئة كافة الظروف التي تمكن شركاءنا من نقل المساعدات الإنسانية عند الحاجة، وهذا بالضبط ما تتطلبه الاستجابة لمثل هذا الطارئ الصحي".

وأضاف سابا: "لا تكمن قيمة هذه المواد الإغاثية في بقائها داخل المستودعات، بل في وصولها إلى من يحتاجها ويستفيد منها.. نتحدّث على سبيل المثال عن ممرض يقيم وحدةً للعلاج، أو أسرة أصبحت الآن قادرة على الوصول إلى مياه صالحة للشرب.. وهذا هو جوهر هذه الشحنة، وهو ما يدفع دبي الإنسانية إلى مواصلة دعم هذه الاستجابة الإنسانية الطارئة، وتسيير شحنات الإغاثة الطارئة الواحدة تلو الأخرى".

وتضاف هذه الشحنة من المساعدات إلى سلسلة عمليات مكثفة نفذتها دبي الإنسانية خلال العام الجاري، حيث سيّرت حتى اليوم 9 شحنات جوية وبرية تجاوز حجمها 450 طناً مترياً، استجابةً للأزمات الطارئة في غزة، ولبنان، وموزمبيق وأفغانستان، وذلك في إطار رسالة المدينة نحو دعم المجتمع الإنساني الدولي وعبر التنسيق الوثيق مع كافة شركائها.

وبصفتها مركزاً عالمياً يستضيف منظمات إنسانية دولية ومع إمكاناتها المتمثلة في القدرات اللوجستية والتخزينية عالية الكفاءة ووسائل النقل الفعّالة التي تحتاجها هذه المنظمات، تؤكد دبي الإنسانية التزامها بمواصلة جهودها لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الأزمات، أينما كانوا ومتى كانت هناك حاجة إليها.

المصدر: وام
أوغندا
دبي الإنسانية
فيروس إيبولا
محمد بن راشد
آخر الأخبار
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية
اليوم 18:01
إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة
الرياضة
إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة
اليوم 18:00
صورة عائلية بعد العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل في ساحة الكونكورد في باريس.
الأخبار العالمية
فرنسا: ماكرون يشرف على أكبر عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني
اليوم 17:55
رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين بمضيق هرمز
اليوم 17:46
560 يوماً تكفي لبصمة توخيل.. قصر المشوار لا يلغي الجودة والإبهار
الرياضة
560 يوماً تكفي لبصمة توخيل.. قصر المشوار لا يلغي الجودة والإبهار
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©