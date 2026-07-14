الثلاثاء 14 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات عمار النعيمي.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية

بتوجيهات عمار النعيمي.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية
14 يوليو 2026 17:40

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن، تزامناً مع "عام الأسرة"، وبما يجسد اهتمام دولة الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة.

 

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القرار يترجم رؤية القيادة في تسهيل شؤون المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، بما يعزز استقرارهم الأسري ويدعم رفاه المجتمع.

 

وقال إن الإعفاء ينسجم مع توجهات حكومة عجمان في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتمكين المواطنين من استكمال إجراءات توثيق ملكياتهم بسهولة ومن دون أعباء إضافية.

 

وأشار إلى حرص الدائرة على تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتسخير مختلف الإمكانات لتقديم خدمات استباقية متكاملة تواكب تطلعاتهم.

 

أخبار ذات صلة
انطلاق «صيفنا سعادة» في عجمان
ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وأوضح أن باقة "فك الرهن بعد السداد" تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي، وتسهم في تقليل المتطلبات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لترسيخ مكانة عجمان مدينة مستدامة ورائدة في مختلف القطاعات.

 

من جانبه، قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن قرار الإعفاء من رسوم فك رهن المسكن الحكومي يأتي تقديراً للمواطنين الذين أتموا سداد التزاماتهم التمويلية، ويسهم في تحفيزهم على استكمال إجراءات توثيق الملكيات.

 

وأكد التزام الدائرة بدورها المجتمعي وحرصها على تبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات الرضا والسعادة لدى مختلف فئات المتعاملين.

 

المصدر: وام
عمار النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
آخر الأخبار
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية
اليوم 18:01
إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة
الرياضة
إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة
اليوم 18:00
صورة عائلية بعد العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل في ساحة الكونكورد في باريس.
الأخبار العالمية
فرنسا: ماكرون يشرف على أكبر عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني
اليوم 17:55
رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين بمضيق هرمز
اليوم 17:46
560 يوماً تكفي لبصمة توخيل.. قصر المشوار لا يلغي الجودة والإبهار
الرياضة
560 يوماً تكفي لبصمة توخيل.. قصر المشوار لا يلغي الجودة والإبهار
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©