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علوم الدار

الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية

شعار المركز الوطني للأرصاد
14 يوليو 2026 18:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

 

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:10 والمد الثاني 01:29 والجزرالأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 19:13.

 

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وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والمد الثاني 22:01 والجزر الأول عند الساعة 16:41والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

المصدر: وام
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الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية
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