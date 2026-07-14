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"دفاع مدني عجمان" يسيطر على حريق محدود في برج سكني من دون إصابات

فِرَق الدفاع المدني بعجمان تسيطر على حريق عرضي نشب في أحد الأبراج
14 يوليو 2026 19:07

 نجحت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، في السيطرة على حريق عرضي نشب في أحد أبراج الكورنيش؛ حيث باشرت عمليات الاستجابة فور تلقي البلاغ.

 

وأفادت الجهات المختصة في عجمان بأنه تم إخلاء سكان البرج احترازياً لضمان سلامتهم، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحريق ومنعه من الامتداد إلى الوحدات السكنية المجاورة.

 

وأكدت الجهات المعنية عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين القاطنين، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عمليات التبريد والتأكد من سلامة الموقع وفق الإجراءات المتبعة.

 

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وأسهمت سرعة استجابة فرق الدفاع المدني وكفاءة التنسيق بين الجهات المختصة في التعامل الفوري مع الحادث والحفاظ على سلامة السكان، فيما عملت أنظمة الإطفاء في المبنى بكفاءة عالية، وأسهمت في سرعة إخماد النيران والحد من انتشارها.

 

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

المصدر: وام
حريق
عجمان
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