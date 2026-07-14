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إقبال واسع على فعاليات برنامج صيف "قرى الإمارات"

إقبال واسع على فعاليات برنامج صيف " قرى الإمارات"
14 يوليو 2026 19:51

شهدت فعاليات برنامج "صيف قرى الإمارات 2026"، الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إقبالاً واسعاً من الأطفال واليافعين في 5 مناطق على مستوى الدولة، ضمن برنامج صيفي متكامل يهدف إلى استثمار أوقات الفراغ من خلال أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وترفيهية تسهم في تنمية المهارات وتعزيز جودة الحياة.

 

ويتواصل البرنامج - الذي تستمر فعالياته حتى 23 يوليو الجاري - من الإثنين إلى الخميس أسبوعياً، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مستهدفاً الفئتين العمريتين من 10 إلى 13 عاماً، ومن 14 إلى 17 عاماً، عبر مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تجمع بين التعلم والتفاعل والتجربة العملية.

 

يعتمد البرنامج على 5 محاور رئيسية تشمل الرياضة، والتراث والهوية الوطنية، ومهارات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والأمن والسلامة، بما يسهم في تنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين، وتعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

 

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وتقام فعاليات البرنامج في مناطق قدفع بإمارة الفجيرة، ومصفوت بإمارة عجمان، والرمس بإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى الشويب والسلع في إمارة أبوظبي، في إطار حرص مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على الوصول إلى مختلف قرى ومناطق الدولة، وإتاحة برامج نوعية تلبي احتياجات النشء والشباب في مختلف المواقع.

 

ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وورش العمل التعليمية والتفاعلية، والجلسات التوعوية، والتجارب التطبيقية التي تغطي مجالات مهارات المستقبل، والابتكار، والتقنية، والصحة والسلامة، والوعي البيئي، إلى جانب أنشطة تعزز الهوية الوطنية، والقيم الإماراتية، والعمل الجماعي، والإبداع، والمهارات الحياتية، بما يوفر تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التعلم والترفيه في بيئة آمنة ومحفزة.

 

ويأتي تنظيم برنامج "صيف قرى الإمارات 2026" في إطار جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لتوفير برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات الأجيال الناشئة، وتعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة.

 

المصدر: وام
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