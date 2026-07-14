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«شرطة دبي» تُطلق حملة «صيف بلا حوادث»

جانب من تكريم المشاركين بالحملة (من المصدر)
15 يوليو 2026 01:05

دبي (الاتحاد)

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برعاية وزارة الداخلية ومجلس المرور الاتحادي، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع شركة «إينوك أوتو برو»، حملة «صيف بلا حوادث»، تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية، وترسيخاً للوعي الذي يجعل من مستخدم الطريق شريكاً حقيقياً في حماية الأرواح والممتلكات.
وشهد إطلاق الحملة، اللواء أحمد عبدالله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، والعميد عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعقيد طلال المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، إلى جانب عدد من الضباط والحضور.
وألقى العقيد طلال المنصوري كلمةً قال فيها: «أصبحت وفيات الحوادث المرورية تمثّل خطراً بالغاً على سلامة مستخدمي الطريق، ولمواجهة هذه التحديات، سخّرت القيادات الشرطية جميع الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سعياً إلى وضع الحلول المناسبة للحد من وفيات الحوادث المرورية، واضعةً نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات النجاح في خفض نسبة وفيات حوادث الطرق».

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