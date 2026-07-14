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علوم الدار

«الداخلية» تبحث تعزيز منظومة الجاهزية باستخدام الذكاء الاصطناعي

خلال الإجتماع (وام)
15 يوليو 2026 01:05

دبي (وام)

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عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمليات والفريق الاتحادي لتقييم الجاهزية والاستعداد، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، برئاسة العميد دكتور سالم الحبسي، نائب مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، وبحضور أعضاء اللجنة، ومديري العمليات والأزمات، وعدد من الضباط، وذلك في أكاديمية شرطة دبي.
ناقش الاجتماع، الخطط الأمنية وخطط استمرارية الأعمال، ومنظومة تقييم الجاهزية والاستعداد، إلى جانب استعراض آليات تنفيذ التمارين والسيناريوهات الأمنية، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة منظومة الجاهزية والاستعداد، ودعم عمليات التنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتمكين متخذي القرار من التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وسرعة، بما يواكب توجهات الحكومة في التحول الرقمي والابتكار، ويسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الشركاء، ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بجاهزية فرق العمل، بما يضمن سرعة تحقيق الاستجابة، ويعزز الأمن والاستقرار في المجتمع وسلامة أفراده، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
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