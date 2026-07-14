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علوم الدار

%100 نسبة رضا المتعاملين عن «ترخيص الآليات والسائقين» في عجمان

%100 نسبة رضا المتعاملين عن «ترخيص الآليات والسائقين» في عجمان
15 يوليو 2026 01:05

عجمان (وام)

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حقق مركز خدمات ترخيص الآليّات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان، نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجّلاً نسبة رضا عامة عن الخدمات بلغت 99%، ونسبة رضا المتعامل عن الرحلة وصلت إلى 100%، وذلك بحسب مؤشرات نظام مرصد الخدمات «نبض المتعامل»، ما يؤكد التزام المركز بتحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأظهرت الإحصاءات، الحفاظ على نسبة استخدام القنوات الذكية من قِبل المتعاملين إلى 96.28% من إجمالي المعاملات المنجزة، مقارنة بـ 96.35% للفترة ذاتها من عام 2025م، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفَّذة عبر مختلف القنوات خلال النصف الأول من العام الجاري 131.189 معاملة، مقارنةً بـ 122.689 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تفوق 6.9%.
وقال الرائد علي محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، إن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة لتكامل الجهود وحرص المركز على إطلاق مبادرات نوعية تُلبي احتياجات المتعاملين وتُعزِّز من مستوى رضاهم، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية رائدة واستباقية.

عجمان
الإمارات
ترخيص الآليات والسائقين
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رضا المتعاملين
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