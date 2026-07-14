«الاتحادية للشباب» تُطلق «برنامج صيف الإمارات 2026»

دبي (الاتحاد)

أطلقت المؤسّسة الاتحادية للشباب برنامج «صيف الإمارات 2026» تحت شعار «نحو جيلٍ أكثر جاهزية»، لتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الوطنية ومجتمعهم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري، وإعداد جيل قادر على صناعة الفرص، وتحقيق تطلعات دولة الإمارات التنموية.

ويهدف البرنامج إلى «تعزيز رفاهية الشباب» من خلال منظومة متكاملة تدعم جودة الحياة والصحة الجسدية والمرونة النفسية، إلى جانب «تنمية المهارات الحياتية والمهنية» عبر تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات العملية التي تُعزّز ثقتهم بقدراتهم وترفع جاهزيتهم للمستقبل، ما يدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن «ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية» لتعزيز المشاركة المجتمعية والانفتاح على التجارب والمعارف العالمية، بما يواكب تطلعات الأجيال الصاعدة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «تنتهج دولة الإمارات رؤية راسخة ترتكز على تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تتيح لهم إمكانية اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في صناعة التغيير بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك في سياق توجّهات الدولة المستقبلية التي تحرص على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارة والمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات بثقة».

وأضاف معاليه: يكتسب «صيف الإمارات 2026» أهمية خاصة بوصفه منصة وطنية تواكب اهتمامات الشباب وتطلعاتهم».

وقال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «صُمم «صيف الإمارات 2026» ليقدم تجربة متكاملة تستجيب لاهتمامات الشباب وتنوع احتياجاتهم، من خلال برامج وأنشطة تجمع بين تنمية المهارات، والتجارب التطبيقية، والتفاعل المجتمعي، ضمن محتوى متنوع يواكب تطلعات الأجيال الشابة، ويعزّز استفادتهم من فترة الصيف في مسارات ترتبط بحياتهم اليومية ومستقبلهم المهني والشخصي».

وأضاف: «تم تطوير البرنامج بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء والخبراء لتقديم تجربة ثرية تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح للشباب الاستفادة من برامج وورش وجلسات تفاعلية وأنشطة ميدانية تغطي مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بحياتهم وتطلعاتهم. كما رُوعي في تصميم البرنامج تنوع الفئات المستهدفة ومواقع التنفيذ على مستوى الدولة».

بدوره، قال جاسم الدبل، مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: «حرصنا عند إعداد «صيف الإمارات 2026» الذي يمتد على مدارس أربعة أسابيع، على بناء أجندة متنوعة من الفعاليات التي تراعي اهتمامات الشباب واختلاف احتياجاتهم من عمر 15 إلى 35 عاماً.