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علوم الدار

عبد الرحمن العور: «جائزة الإمارات للتعليم العالي» تعزّز جودة المخرجات وترسّخ ثقافة الأداء والابتكار

عبد الرحمن العور
15 يوليو 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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توجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، على رعايته لجائزة الإمارات للتعليم العالي، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس المكانة التي يحظى بها التعليم العالي ضمن رؤية القيادة الرشيدة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز تنافسية الدولة وصناعة مستقبلها.
وقال معاليه: إطلاق الجائزة يأتي في مرحلة تشهد فيها منظومة التعليم العالي في الدولة تحولات نوعية عنوانها تعزيز جودة المخرجات، وترسيخ ثقافة الأداء والابتكار، وتعظيم الأثر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أن الهدف منها لا يقتصر على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بل بناء نموذج وطني رائد للتعليم العالي ينطلق من أولويات الدولة، ويستثمر في المعرفة والبحث والابتكار.
وأضاف معاليه: الجائزة تجسّد رؤية الوزارة لمنظومة تعليم عالٍ متطورة عنوانها الريادة، تستشرف المستقبل بالجاهزية، وتستثمر في الإنسان من خلال تمكين الرواد، وتقيس نجاحها بما تحققه من أثر وطني مستدام، مضيفاً: هذه المبادرة الوطنية، تطمح إلى ترسيخ ثقافة التميز المستدام.
وأشار معاليه إلى أن الجائزة تمثّل دعوة مفتوحة إلى جميع مؤسسات التعليم العالي والباحثين والأكاديميين والطلبة والشركاء للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل القطاع.

عبد الرحمن العور
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عبدالرحمن العور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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