شرطة الشارقة تطلق حملة «سافر بأمان وطمأنينة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة الإعلام الأمني، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، حملة توعوية بعنوان «سافر بأمان وطمأنينة»؛ بهدف توعية الجمهور بالإجراءات الوقائية والسلوكيات الآمنة الواجب اتباعها قبل السفر وأثناءه بما يسهم في حماية الممتلكات، والمحافظة على السلامة العامة.وأكد العميد فيصل بن نصار، المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، أن الحملة تأتي لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز السلوك الأمني المسؤول، داعياً أفراد المجتمع إلى متابعة الحسابات الرسمية لشرطة الشارقة على منصات التواصل الاجتماعي للاستفادة والاطلاع على الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية التي تنشرها الحملة بما يسهم في حماية الممتلكات، وتعزيز الأمن المجتمعي، وقضاء إجازة آمنة مطمئنة.

وتتضمن الحملة نشر رسائل توعوية وإرشادات وقائية تحث أفراد المجتمع على تأمين منازلهم قبل السفر من خلال إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام أنظمة المراقبة والإنذار، وإبلاغ أحد الأقارب أو الجيران الموثوقين بموعد السفر عند الحاجة، إلى جانب تجنب نشر تفاصيل الرحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من فصل مصادر الكهرباء والغاز قبل المغادرة. كما تواصل شرطة الشارقة تعزيز جاهزيتها الأمنية عبر نشر دورياتها الأمنية على مدار الساعة في مختلف الأحياء السكنية، بما يعزز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، ويدعم استدامة الأمن والاستقرار.