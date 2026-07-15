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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة الفرنسية باليوم الوطني

نهيان بن مبارك
15 يوليو 2026 10:58

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة نيكولا نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمعٌ من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة في الدولة. وأكد سعادة نيكولا نيمتشينو، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات، مشيراً إلى أنها شهدت تطوراً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تواصل نموّها وازدهارها في مختلف المجالات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين، معرباً عن تطلّعه إلى مواصلة تعزيز التعاون والشراكة، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعود بالخير والرخاء على الشعبين.

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