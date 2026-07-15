نيابة عن الشيخة فاطمة.. خولة السويدي تقدّم واجب العزاء إلى الشيخة موزا بنت ناصر في وفاة حمد بن خليفة

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدّمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، واجب العزاء إلى سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقلت سموها إلى سمو الشيخة موزا بنت ناصر وإلى عموم آل ثاني الكرام، وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، خالص تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وصادق مواساتها، داعية المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سمو الشيخة خولة السويدي خلال تقديم واجب العزاء كل من، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة. وكانت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي قد وصلت اليوم إلى مطار حمد الدولي، حيث كان في استقبالها والوفد المرافق، الشيخة مها بنت سالم المناعي حرم الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وعدد من القيادات النسائية في دولة قطر.