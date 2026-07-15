الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن الشيخة فاطمة.. خولة السويدي تقدّم واجب العزاء إلى الشيخة موزا بنت ناصر في وفاة حمد بن خليفة

نيابة عن الشيخة فاطمة.. خولة السويدي تقدّم واجب العزاء إلى الشيخة موزا بنت ناصر في وفاة حمد بن خليفة
15 يوليو 2026 11:10

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدّمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، واجب العزاء إلى سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقلت سموها إلى سمو الشيخة موزا بنت ناصر وإلى عموم آل ثاني الكرام، وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، خالص تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وصادق مواساتها، داعية المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سمو الشيخة خولة السويدي خلال تقديم واجب العزاء كل من، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة. وكانت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي قد وصلت اليوم إلى مطار حمد الدولي، حيث كان في استقبالها والوفد المرافق، الشيخة مها بنت سالم المناعي حرم الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وعدد من القيادات النسائية في دولة قطر.

أخبار ذات صلة
الإمارات: استهداف الملاحة واستخدام «هرمز» أداةً للضغط أعمال قرصنة
«توازن» يطلق مجلة «فورسايت» منصة إماراتية للحوار الاستراتيجي
المصدر: وام
الشيخة فاطمة
قطر
الإمارات
خولة السويدي
آخر الأخبار
بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً
الترفيه
بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً
اليوم 11:59
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
الرياضة
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
اليوم 11:45
منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم
علوم الدار
منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم
اليوم 11:35
تراجع أسعار الذهب والفضة
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب والفضة
اليوم 11:30
«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول
الرياضة
«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©