منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن خمسةً وخمسين عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسّد رسالة الإمارات إلى العالم، وأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتزدهر بالشراكة.



وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسّد رسالة الإمارات إلى العالم، أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتزدهر بالشراكة، وتنعكس خيراً على الشعوب. مسيرة أرسى دعائمها الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، ونواصلها اليوم برؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ مكانة الإمارات شريكاً تنموياً موثوقاً على الصعيد العالمي».



