الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين»: 60 ألف مواطن و3 آلاف شركة يستفيدون من «برنامج الإرشاد المهني»

"الموارد البشرية والتوطين"
15 يوليو 2026 13:14

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة أكثر من 60 ألف مواطن من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، وأكثر من ثلاثة آلاف شركة خاصة من خدمات برنامج الإرشاد المهني

ويهدف برنامج الإرشاد المهني، إلى تعزيز فرص المواطنين في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم في القطاع الخاص، ودعم تطوير مسيرتهم المهنية، وتعزيز تنافسيتهم واستقرارهم الوظيفي، وذلك من خلال التخطيط المهني السليم، وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة في دولة الإمارات، إلى جانب تطوير مهارات البحث عن عمل، واجتياز المقابلات الوظيفية، والتعرف على الفرص الوظيفية المناسبة.

كما يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات الهادفة إلى تعزيز قدرة منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية واستبقائها، ودعم بناء وتطوير بيئات عمل جاذبة ومحفزة تسهم في النمو والتطور المهني ورفع الإنتاجية، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم دوره شريكا رئيسياً في تحقيق مستهدفات التوطين.

وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن برنامج الإرشاد المهني يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير منظومة متكاملة لدعم المواطنين خلال مختلف مراحل رحلتهم المهنية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء رأسمال بشري وطني قادر على المنافسة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب.

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية والتوطين» تحدد 4 إجراءات لإلغاء تصريح العمل
«الاتحاد» ترافق فريق «الموارد البشرية» لمتابعة تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري

وأشارت إلى المكاسب التي تحققتها الشركات من البرنامج لا سيما من حيث المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة للمحافظة على المواطنين، وتقليل معدل الدوران الوظيفي والاستفادة من تقييم الميول، وذلك من خلال منصة البرنامج للحصول على هذه الخدمات.

وأكدت سعادتها مواصلة برنامج الإرشاد المهني في تقديم خدماته للمواطنين الباحثين عن العمل والعاملين على رأس عملهم في القطاع الخاص وكذلك المنشآت، والعمل على أن يلبي البرنامج المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، خصوصاً في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها من حيث دعم الكوادر الإماراتية والمنشآت ضمن الجهود المبذولة بما يسهم في تعزيز مسيرة التوطين في القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في عمليات توظيف وتدريب المواطنين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

ويقدم البرنامج جلسات إرشاد مهني فردية وجماعية تركز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، ورسم المسار المهني، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتطوير الكفاءات، والاندماج والتكيف مع بيئة العمل، وتنمية مهارات إدارة الوقت والضغوط، إلى جانب تناول موضوعات أخرى تسهم في رفع الجاهزية المهنية وتعزيز النجاح والاستدامة في القطاع الخاص.

المصدر: وام
الموارد البشرية والتوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
5 فوائد لـ«الخضروات الورقية».. تعرَّف عليها
الترفيه
5 فوائد لـ«الخضروات الورقية».. تعرَّف عليها
اليوم 15:47
لابا كودجو أبرز الصفقات المحلية في «الميركاتو الصيفي» (من المصدر)
الرياضة
37 صفقة في «الميركاتو المحلي» تُعيد رسم خريطة «دوري أدنوك»
اليوم 15:45
مونديال 2026: محاولة سطو على منزل لامين يامال
الرياضة
مونديال 2026: محاولة سطو على منزل لامين يامال
اليوم 15:33
خورفكان يواصل تحضيراته بتركيا ويستعد للخور القطري
الرياضة
خورفكان يواصل تحضيراته بتركيا ويستعد للخور القطري
اليوم 15:30
الرئيس الإيطالي يمنح بدور القاسمي وسام استحقاق الجمهورية برتبة ضابط تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وإيطاليا
علوم الدار
الرئيس الإيطالي يمنح بدور القاسمي وسام استحقاق الجمهورية برتبة ضابط تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وإيطاليا
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©