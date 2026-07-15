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جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً في منطقة جبلية على ارتفاع 2000 قدم

جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً في منطقة جبلية على ارتفاع 2000 قدم
15 يوليو 2026 14:22

أنقذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة مواطناً عالقاً في منطقة وادي شحة الجبلية، على ارتفاع 2000 قدم. 

وأفاد المقدم الطيار عبدالله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، بأن غرفة العمليات تلقّت بلاغاً بوجود مواطن عالق في المنطقة المذكورة، ليتم على الفور توجيه إحدى الطائرات العمودية التابعة للقسم إلى الموقع المحدد، حيث تم إنقاذ الشخص ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية لمعاينته والوقوف على حالته الصحية. 

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ودعا المقدم الطيار عبدالله الشحي أفراد المجتمع إلى توخِّي الحيطة والحذر أثناء التوجه إلى المناطق الجبلية الوعرة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّضهم لأية إصابات أو أعراض صحية مختلفة. 

المصدر: وام
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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