الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة لتعزيز السلامة المرورية لسائقي الشاحنات في دبي

الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي باشتراطات السلامة المرورية (من المصدر)
16 يوليو 2026 00:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد تقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
محمد القرقاوي: التحديات بداية لمسارات جديدة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حملة توعية مرورية تستهدف سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل والشحن، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل في عدد من استراحات الشاحنات والطرق الرئيسة في الإمارة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي باشتراطات السلامة المرورية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى المسؤولية لدى السائقين، إلى جانب التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للشاحنات والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح قبل الانطلاق.
وتتضمن الحملة تنظيم ورش وفعاليات توعوية ميدانية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات إرشادية توضح متطلبات السلامة وسبل تفادي المخالفات والحوادث، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر اللوحات الإلكترونية في شوارع دبي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتشمل الفعاليات تنفيذ استبيانات موجهة إلى سائقي الشاحنات للتعرف إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، وإنتاج مواد توعوية بمشاركة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في عدد من المواقع، من بينها استراحات الشاحنات وشارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد.
وتركز الحملة على التواصل المباشر مع السائقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة، وفي مقدمتها عدم التوقف في وسط الطريق لما يشكله ذلك من خطر مباشر على مستخدميه، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع شرطة دبي عبر الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.
وتواصل فرق التفتيش المشتركة تنفيذ حملات ضبطية موسعة في نهاية كل شهر، للتحقق من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية، ورصد الأعطال والمخالفات المرتبطة بسلامة الشاحنات.

دبي
شرطة دبي
الشاحنات
هيئة الطرق والمواصلات
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات في دبي
السلامة المرورية
التوعية المرورية
الثقافة المرورية
آخر الأخبار
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
الرياضة
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
16 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
16 يوليو 2026
جندي أوكراني يراقب سفينة في البحر الأسود - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود
16 يوليو 2026
مركبة عسكرية إسرائيلية تمر أمام مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء تطبيق «المناطق التجريبية»
16 يوليو 2026
دمار كبير في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
«اجتماع المانحين» يقر دعم غزة والموازنة الفلسطينية بقيمة مليار دولار
16 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©