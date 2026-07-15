مجلس توعوي حول «تدابير الخدمة المجتمعية» وتعزيز الاستقرار الأُسري

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة توعية بعنوان «تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية في تعزيز الاستقرار الأُسري وتحقيق الأمن الوقائي» في مجلس المرخانية بمدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأعضاء منظومة «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الوقائي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة.

وأكد العقيد سلطان صبيح المنعي، مدير مركز شرطة المقام، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة، التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ومناقشة القضايا ذات الصلة بالأسرة والمجتمع، بما يدعم تحقيق الأمن والاستقرار وجودة الحياة، مشيراً إلى أهمية ترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والأفراد في الوقاية من السلوكيات السلبية، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً.

وتضمّن المجلس عدداً من محاور التوعية، حيث استعرض المقدم الدكتور عبيد خميس الدرمكي، من إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، جهود شرطة أبوظبي في تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية، ودورها في تعزيز الاستقرار الأُسري.