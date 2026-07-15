«قضاء أبوظبي» تطّلع على الأنظمة القضائية في كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

اطّلع وفد دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، خلال زيارته المؤسسات القضائية ومراكز الإصلاح والتأهيل في جمهورية كازاخستان، على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المبتكرة المدمجة في منظومة العدالة، لا سيما الآليات المستخدمة في أتمتة عمليات الوساطة والتوفيق، وتسريع إجراءات التنفيذ، إضافة إلى مبادرات تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية والبرامج الداعمة لإعادة دمجهم في المجتمع.

​تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة ترسيخ التميز المؤسسي، والاطلاع على أفضل الممارسات القضائية والتقنية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

​وتألف الوفد الرسمي من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والعميد فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وذلك بمشاركة الدكتور محمد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

​وشملت لقاءات الوفد التي جرت في المحكمتين الجزائية والتجارية، وزيارته لمراكز الإصلاح والتأهيل، الاطلاع على الهيكل التنظيمي للمحاكم وتوزيع السلطة القضائية في كازاخستان، والتعرف عن قرب إلى آليات العمل الميداني والبرامج التأهيلية المقدمة، إلى جانب تبادل الرؤى حول إجراءات التقاضي الحديثة، واستعراض أفضل الممارسات المتبعة لتيسير رحلة المتعامل، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

و​اختتم الوفد جولته بزيارة ميدانية إلى محكمة مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، تعرف خلالها على البيئة القانونية المتطورة للمركز، والآليات التقنية المتقدمة التي يطبقها للفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.