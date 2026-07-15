وزير الصحة: دعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة

أبوظبي (وام)

افتتح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، المقر الرئيس الجديد للإسعاف الوطني في أبوظبي.

واطّلع معاليه عقب الافتتاح، خلال جولة رافقه فيها الدكتور المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وعدد من المسؤولين ومديري القطاعات والإدارات، على مركز اتصال الإسعاف، ومركز التدريب، ومستودعات الإمداد والتجهيزات الطبية، بما في ذلك المخزون الاستراتيجي للإسعاف الوطني، وعلى أسطول مركبات الإسعاف الحديثة.

واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز المشاريع التطويرية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الإسعافية، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وإنجازات الإسعاف الوطني والإحصاءات التشغيلية للنصف الأول من 2026.

وأكد الصايغ أهمية مواصلة تطوير منظومة خدمات الإسعاف والطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية، ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وتم خلال الزيارة الإعلان عن تجديد الإسعاف الوطني اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمدة ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أن الإسعاف الوطني يمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، ويواصل تطوير خدماته، من خلال تبني أحدث التقنيات، والاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإسعافية، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال: «إن التقنيات الذكية أسهمت في تعزيز دقة تحديد مواقع البلاغات، واختيار أسرع المسارات لوصول الفرق الإسعافية، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني مع المستشفيات، بما يتيح نقل بيانات المريض من سيارة الإسعاف إلى أقسام الطوارئ قبل وصوله، الأمر الذي يمكّن الكوادر الطبية من الاستعداد المسبق لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية اللازمة فور وصولها».

من ناحيته، قال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، إن منظومة الإسعاف الوطني ترتكز على سرعة الاستجابة، وتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين والمرضى حتى وصولهم إلى المستشفيات، وفق أفضل المعايير العالمية.