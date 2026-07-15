الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تعرض تمور «حصاد مساجدنا» في «ليوا للرطب»

جانب من جناح «الهيئة» (من المصدر)
16 يوليو 2026 00:46

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج رائد في مواجهة تحديات آفة المخدرات
«صيّف بأمان» تؤكد أهمية السلامة في أحواض السباحة

عرضت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب 2026، المقام في ليوا بمنطقة الظفرة، أنواعاً من التمور الإماراتية والرطب المنتجة من وقف أشجار النخيل المزروعة في محيط المساجد، تضمنت مجموعة مميزة من الأصناف، التي تعد من أجود أنواع النخيل المعروفة في الدولة، وذلك ضمن مبادرتها «حصاد مساجدنا»، التي تجسد قيم الوقف وعطاءه.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بزراعة النخيل حول المساجد، انطلاقاً من دورها في تنمية الأوقاف واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع، إلى جانب المحافظة على الموروث الزراعي وتعزيز قيم الاستدامة، مشيداً بالدعم الكبير لـ«الهيئة» من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتقدماً بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه الكبير لمبادرة «نزرع مسايدنا»، التي أطلقتها «الهيئة» انسجاماً مع المبادرة الوطنية «ازرع للإمارات»؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء حول المساجد.
واستعرضت «الهيئة»، عبر منصتها، عدداً من مبادراتها الوقفية، من أبرزها مبادرة «نزرع مسايدنا»، و«برنامج الإمارات لحساب زكاة التمور» الذي يمكّن أصحاب النخيل من احتساب الزكاة بدقة وفق إحصائيات معتمدة، وكذلك مبادرة «مخرافة» لزكاة التمور، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية إخراج زكاة التمور.
وعلى هامش مشاركتها، تنظم «الهيئة» عدداً من الفعاليات التراثية والثقافية.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
عمر حبتور الدرعي
ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
معرض مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
التمور الإماراتية
التمور
آخر الأخبار
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
الرياضة
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
16 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
16 يوليو 2026
جندي أوكراني يراقب سفينة في البحر الأسود - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود
16 يوليو 2026
مركبة عسكرية إسرائيلية تمر أمام مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء تطبيق «المناطق التجريبية»
16 يوليو 2026
دمار كبير في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
«اجتماع المانحين» يقر دعم غزة والموازنة الفلسطينية بقيمة مليار دولار
16 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©