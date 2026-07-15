الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ليوا للرطب» يتوِّج الفائزين في «أكبر عذج»

إقبال من النشء على زيارة فعاليات المهرجان (من المصدر)
16 يوليو 2026 00:47

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج رائد في مواجهة تحديات آفة المخدرات
«صيّف بأمان» تؤكد أهمية السلامة في أحواض السباحة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من «ليوا للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمدينة ليوا في منطقة الظفرة ويستمر حتى 23 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من المزارعين والأسر المنتجة والزوار.
وشهد اليوم الأول مشاركة واسعة في مسابقات مزاينة الرطب، حيث استقبلت لجان التحكيم 42 مشاركة في مسابقة «الدباس»، و14 مشاركة في مسابقة «خرايف البيت»، إضافة إلى 24 مشاركة في مسابقة «أكبر عذج»، فيما بلغت كمية الرطب المستلمة في مختلف المسابقات نحو 3 أطنان، بما يعكس الإقبال المتزايد للمزارعين على المشاركة والمنافسة في مسابقات المهرجان.
وتوّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الفائزين في مسابقة «أكبر عذج»، حيث أسفرت النتائج عن فوز محمد سلطان بتال مبارك المرر بالمركز الأول بوزن 113.2 كجم، فيما حلت ميره علي مرشد المرر في المركز الثاني بوزن 106.1 كجم، وجاء محمد عتيق محمد عطشان الهاملي في المركز الثالث بوزن 97.3 كجم.
وأعلنت، مساء أمس الأربعاء، نتائج مسابقتي الدباس و«خرايف البيت»، فيما استقبل المهرجان أمس مشاركات مسابقتي الخنيزي والليمون (المحلي والمنوع) اللتين ستعلن نتائجهما مساء اليوم الخميس.
ويقدم «ليوا للرطب» هذا العام 23 مسابقة خُصص لها 295 جائزة تزيد قيمتها على 8 ملايين درهم، تشمل 11 مسابقة لمزاينة الرطب، و7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة إبداع من جذع النخلة، وذلك في إطار جهود هيئة أبوظبي للتراث الرامية إلى صون التراث الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة النخلة باعتبارها رمزاً أصيلاً في الهوية الإماراتية.
كما يواصل المهرجان تقديم تجربة تراثية غنية، من خلال السوق التراثي، وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وركن الحرف التقليدية، وورش الأطفال، والعروض الشعبية وبرامج التوعية، إضافة إلى فعاليات وعروض شعبية متنوعة، مما يُعزِّز من مكانة المهرجان بوصفه وجهة عائلية تجمع بين المعرفة والترفيه والحفاظ على الموروث الزراعي الإماراتي ونقله للأجيال القادمة، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة.

ليوا للرطب
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
معرض مهرجان ليوا للرطب
أكبر عذج
هيئة أبوظبي للتراث
آخر الأخبار
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
الرياضة
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
16 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
16 يوليو 2026
جندي أوكراني يراقب سفينة في البحر الأسود - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود
16 يوليو 2026
مركبة عسكرية إسرائيلية تمر أمام مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء تطبيق «المناطق التجريبية»
16 يوليو 2026
دمار كبير في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
«اجتماع المانحين» يقر دعم غزة والموازنة الفلسطينية بقيمة مليار دولار
16 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©